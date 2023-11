Al via Studio-Pit stop. Due spazi per i ragazzi a Officina e Prisma Lab

Il Comune di Prato, in collaborazione con l’Associazione Cieli Aperti APS e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, attiva negli spazi di Officina Giovani e Prisma Lab il progetto "Studio – Pit stop", per far fronte alle criticità che i ragazzi incontrano a scuola e che possono determinare rallentamenti, ritardi nello studio, se non addirittura interruzioni di varia durata dell’iter scolastico. Lo spazio studio sarà attivo: da oggi ogni martedì e giovedì in orario 15-19 negli spazi di Officina giovani (Piazza Macelli) e da domani ogni mercoledì in orario 15-19 negli spazi di Prisma Lab (via Pistoiese 158, via Filzi 39S). Per informazioni ed iscrizioni: Associazione Cieli aperti, telefono 0574-607226.

Come richiama il nome, questo progetto, vuole rappresentare una sosta temporanea e rigenerativa per operare gli "aggiustamenti necessari" per poi riprendere in autonomia il proprio percorso di studio, con il miglioramento delle proprie competenze cognitive, relazionali e di auto-stima. Ai ragazzi saranno garantite attività di sostegno scolastico, volte sia al recupero delle lacune accumulate in specifiche aree disciplinari, sia all’apprendimento del metodo di studio, calibrato sui bisogni individuali.