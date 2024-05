Al Terminale De Rossi celebra Nuti

Giovedì ricco di appuntamenti per chi ama il cinema e il teatro.

Barbara De Rossi (foto), la nuova stella in ascesa che ha trionfato in tv con "Storia di amore e d’amicizia", sarà l’ospite d’onore domani alle 21.15 al Terminale di "Buon compleanno Francesco" (ingresso gratuito). Alla fine dell’intervista, si potrà rivedere "Son contento", diretto da Maurizio Ponzi.

Invece, sempre domani alle 21 al Garibaldi Milleventi, torna "Bruna è la notte" di Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Uno spettacolo che spazia tra musica, canzoni e poesia. Un inno alla fiorentinità più autentica firmato da Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Dopo i primi due sold out, torna a Il Garibaldi per la terza replica. Bruna ha cessato praticamente subito di essere "un personaggio", dal suo primo spettacolo. Dal momento in cui il pubblico si riferiva a lei travalicando l’interprete che era sotto la maschera di lattice. Bruna era la zia, la mamma, la nonna di tutto quel pubblico che si rivolgeva a lei con messaggi privati sui social chiedendo consigli, rivelandole insicurezze e dubbi, creando una confidenza che ha stupito i suoi due ideatori. Ed è stato lo stesso pubblico a suggerire a Riccio e Becucci di continuare a raccontare altre storie di Bruna, curioso di conoscere cosa sarebbe successo dopo, creando un precedente che in teatro accade di rado: la nascita di una nuova maschera.