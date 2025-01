Al Terminale c’è Union: la battaglia in Amazon. Gli altri titoli nelle sale

Oggi alle 19 al Terminale per la rassegna Mondovisioni, i documentari di Internazionale, ci sarà Union, il film di Brett Story e Stephen Maing che racconta la storia di un gruppo di lavoratori che nell’aprile del 2022 è riuscito a fare ciò ciò che tutti ritenevano impossibile: vincere un’elezione interna per diventare la prima sede sindacalizzata di Amazon in America. Sempre al Terminale alle 17 c’è L’uomo nel bosco di Alain Guiraudie, con Félix Kysyl e Catherine Frot; alle 21.15 Here di Robert Zemeckis, con Tom Hanks e Robin Wright. Al cinema Eden continua la programmazione di A complete unknown, il film di James Mangold su Bob Dylan con Timothée Chalamet (alle 17 e 20.45); ci sono poi l’Abbaglio con Toni Servillo, Ficarra e Picone, diretti da Roberto Andò (alle 16, 18.15 e 21); Diamanti di Ozpetek (18.30); Emilia Perez di Jaques Audiard (16 e 21). Il Garibaldi stasera alle 20.30 propone il film di animazione Flow, un mondo da salvare, tra i favoriti nella corsa all’Oscar e trionfatore al Festival di Cannes. Il Pecci oggi è chiuso, domani ci saranno alle 17.15 e alle 21.15 No other Land di Yuval Abraham (entrambe le proiezioni in lingua originale), e alle 19.15 Il mestiere di vivere di Giovanna Gagliardo dedicato a Cesare Pavese.