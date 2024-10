Al Politeama torna November Jazz. Con cinque concerti d’autore

Un mese a tutto jazz, un viaggio attraverso un caleidoscopio di sonorità ed emozioni nelle sale del Ridotto del Politeama. Si alza il sipario sulla rassegna "November Jazz", edizione numero quattro: cinque concerti nelle serate di martedì 29 ottobre, 5, 12, 19 e 26 novembre (inizio alle 21) per affiancare alla stagione di prosa del teatro una proposta musicale di qualità alla scoperta di uno dei linguaggi musicali più emozionanti di tutti i tempi, fra protagonisti nuovi e presenze ormai consolidate delle stagioni passate, strizzando l’occhio a una dimensione di interdisciplinarità e contaminazione dei generi. Formula che vince non si cambia e così anche quest’anno si rinnoverà la collaborazione con Music Pool, realtà che da tanti anni produce e organizza eventi musicali in Toscana indirizzati principalmente al jazz, e con la Scuola comunale di musica Giuseppe Verdi di Prato, da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti. La serata di apertura della rassegna (martedì 29 ottobre) è affidata a una scoppiettante formazione composta da cinque elementi, capitanata da Alessandro Di Puccio al pianoforte: con lui, Alessandro Fabbri alla batteria, Dario Cecchini al sax, Guido Zorn al contrabbasso, Cosimo Boni alla tromba per un emozionante concerto, intitolato "Modern Stream", espressione della migliore sintesi musicale fra tradizione e contemporaneità. Un moderno ‘mainstream’ in grado di collegare stili jazzistici diversi attraverso la creazione di ‘contrafacts’, di brani originali composti su strutture armoniche di preesistenti standard e celebri brani jazzistici.

Un ensemble che offrirà un repertorio musicale carico di echi del passato con idee e risvolti più contemporanei. Voce tutta al femminile, quella di Giulia Galliani, per il concerto "Gal – Giulia Galliani Trio", martedì 5 novembre: ad affiancarla saranno Andrea Mucciarelli alla chitarra, Andrea Beninati alla batteria e violoncello. Viaggio in Brasile con "Choro e dintorni" (martedì 12 novembre) intrecciando jazz, musica classica e samba in un tripudio di note e strumenti: sul palco Alessandro Berti, Emanuele Proietti, Giorgio Rossini e Mattia Galeotti. E poi "Nubes", produzione di Toscana Produzione Musica, con l’eclettica formata dal pianista Alessandro Lanzoni e dal violoncellista Francesco Dillon (martedì 19 novembre) e gran finale giocato tutto in casa con la Scuola Verdi di Prato e "Vocal Group meets Greens": la voce di Stefania Scarinzi e il pianoforte di Massimo Calderai per un confronto tra le formazioni musicali più interessanti nate nell’ambito della realtà pratese. Il biglietto d’ingresso per ogni concerto costa 15 euro, ridotto 10 euro per gli allievi della scuola Verdi: prevista la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i cinque appuntamenti al costo di 65 euro. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria del Politeama, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (chiusa nel pomeriggio).

Infine, da ricordare anche l’appuntamento di oggi alle 16.30 al Politeama, con la replica de "I ragazzi irresistibili", ovvero Franco Branciaroli e Umberto Orsini, due maestri del palcoscenico calati nei panni di mattatori di risate intelligenti in una versione brillante del capolavoro di Neil Simon, "The Sunshine Boy", che ha aperto la nuova stagione di prosa del teatro di via Garibaldi. Grandi applausi nel debutto di ieri sera, con la regia di Massimo Popolizio.