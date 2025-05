Al Politeama. Talenti on stage. Ecco il "Sogno"

Cantano, ballano, recitano: per una volta il grande palcoscenico del Politeama sarà tutto per loro. Trenta stelle per far brillare un sogno: l’incanto e la fantasia di "Alice nel paese delle meraviglie", la forza del cuore e la purezza di sentimenti nell’eterna favola di Antoine de Saint-Exupéry "Il piccolo principe", le suggestioni oniriche e felliniane di "Nine". Tre modi diversi di vivere e declinare un sogno che è il titolo dello spettacolo finale dei corsi di musical, in collaborazione con la prestigiosa Bernstein School di Bologna. "Sogno", in scena sabato 24 maggio (alle 20.30, biglietti d’ingresso 10-15 euro: acquistabili anche su Ticketone), segna il coronamento di un anno di passione, esercizio e preparazione per il gruppo di allieve e allievi dei corsi junior, teen e ragazzi, adulti che hanno studiato le tre discipline del teatro musicale negli spazi del Politeama: recitazione, danza, canto. Un lavoro corale con i migliori talenti delle arti performative a Prato, con la regia di Edoardo Scalzini, coordinatore dei corsi nonché insegnante di recitazione affiancato da Claudia Cecchini e Noemi Coraggio (canto), e da Lorenzo Micheletti (danza). Un trampolino di lancio per chi sogna il mondo dello spettacolo dal vivo oppure semplicemente un’opportunità di divertimento e crescita attraverso un’esperienza di arricchimento personale e artistico. La scelta del titolo "Sogno" per l’appuntamento conclusivo non è casuale, nell’anno in cui ricorre il Centenario dall’apertura del Teatro Politeama Pratese. "Ci siamo ricollegati a un anniversario così importante – sottolinea il regista Edoardo Scalzini - per sottolineare quanto questo teatro sia oggi il frutto e la realizzazione di un sogno, il coronamento di un’impresa di chi prima lo ha costruito e poi ne volle la riapertura, e di chi oggi lo porta avanti con passione e non senza difficoltà. Ma è anche il sogno di un gruppo di bambini, ragazzi e adulti, pronti a mettere in gioco il proprio talento sul grande palcoscenico del Politeama". Appuntamento dunque a sabato 24 maggio, alle 20.30.