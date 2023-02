Al Politeama il Mistero Buffo di Martelli

Questa sera alle 21 al Politeama da ricordare l’appuntamento con Matthias Martelli (foto) e la sua reinterpretazione di Mistero Buffo. Lo spettacolo non sarà solo un omaggio a Dario Fo e al suo capolavoro ispirato alla tradizione del teatro medievale: la sfida dell’attore originario di Urbino ma cresciuto artisticamente a Torino è far rivivere l’opera oltre il suo indimenticabile autore-interprete, lasciando un’eredità per le giovani generazioni. Lo spettacolo più famoso della coppia Fo-Rame viene riadattato da Martelli con molti richiami alla contemporaneità e una satira che non smette mai di trascinare le platee. A distanza di oltre mezzo secolo lo spettacolo, cui il Premio Nobel continuò a lavorare tutta la vita, torna così in palcoscenico. Replicata migliaia di volte (persino negli stadi), declinata in differenti versioni e allestimenti, l’opera che ha segnato la storia del teatro italiano è innanzitutto la possibilità di ritrovare una visione della storia fatta dal popolo. La scommessa di Martelli affonda dunque le sue radici in una forma di teatro che passa dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi, trasformandoli all’occorrenza dal servo al padrone, dal povero al ricco, dal santo al furfante, restituendo dignità ai poveri e agli oppressi.