Al Pecci il "Gigliato" a Enrico Ghezzi

Al cinema Pecci per gli incontri con l’autore venerdì alle 19.30 sarà presentato Gli ultimi giorni dell’umanità, realizzato da Enrico Ghezzi (foto) insieme ad Alessandro Gagliardo e in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane. Nell’occasione verrà conferita l’onorificenza cittadina del Gigliato d’Argento a Enrico Ghezzi, critico, autore e regista che sarà presente in sala per partecipare alla proiezione. Un’iniziativa per celebrare una delle figure più significative nella divulgazione dell’arte cinematografica in Italia. Presentato a Venezia 2022, Gli ultimi giorni dell’umanità risulta è imperdibile per chi si è formato con Fuori Orario. Il film deve la sua ossatura all’archivio privato di Enrico Ghezzi: una vita videocamera alla mano, dalla fine degli anni Settanta ai primi anni Duemila. A questi preziosi ed eterogenei materiali si sono aggiunti, in quattro anni di ricerca e montaggio, estratti dai film di Abel Ferrara, Guy Debord, Aleksandr Sokurov, Bela Tarr, Straub & Huillet, Hans-Jürgen Syberberg, Kōji Wakamatsu, Sergej Paradžanov, Otar Iosseliani, Bernardo Bertolucci, Carmelo Bene, Federico Fellini e altri grandi autori, in un dialogo serrato e geniale tra cinema e vita, passato e presente, immagini, parole e suoni (con le musiche originali composte da Iosonouncane).