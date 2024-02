Al Museo di scienze le stelle di febbraio raccontate da Polaris

I figli di Zeus, Castore e Polluce, sono i protagonisti della serata osservativa curata dall’associazione Polaris venerdì 16 febbraio alle 21.30 al Museo Italiano di Scienze Planetarie. L’associazione guiderà i partecipanti nel cielo di febbraio, partendo dalla Luna col terminatore sugli Appennini, in prossimità del sito di allunaggio dell’Apollo 15. Si potrà osservare la nebulosa M42, il cuore del cacciatore Orione, per poi passare alle costellazioni dei Gemelli, concentrandoci sulla stella Castore, per terminare con l’ammasso del Presepe M44, nella vicina costellazione del Cancro. Conclusione con il consueto excursus mitologico, per riscoprire le storie antiche che i nostri antenati hanno immaginato osservando il cielo infinito, comparandole con quelle di altri popoli. Prenotazione obbligatoria sul sito del Museo o sulla sua paguìina Facebook. Sempre al Museo italiano di scienze planetarie, giovedì alle 21.30, l’associazione Astronomica Quasar organizza una serata dedicata a una panoramica sull’astronomia del XVI secolo attraverso l’esposizione della teoria di Mercurio di Copernico. Relatore Paolo Del Santo. Ingresso libero - Info 331 1679048.