Al Metastasio "Profumo di Violetta"

MetJazz: da ricordare domani alle 21 al Metastasio "For a While... Profumo di Violetta", un viaggio nella storia dell’opera, da Purcell a Puccini, che Gianluigi Trovesi (clarinetto, foto), Fulvio Maras (percussioni) e Corrado Guarino (direttire e arrangiamenti) percorreranno insieme alla Camerata, esaltando di volta in volta le risonanze popolari, mediterranee, bandistiche o classiche di un repertorio che è parte della nostra storia. La rilettura attraverso le lenti del jazz, della danza e dell’improvvisazione, esalterà l’attualità e le molteplici, trascinanti connessioni con altri mondi musicali. È un ulteriore segnale di abbattimento dei muri fra generi musicali che dialogano fra loro e si nutrono l’uno dell’altro.

Prima del concerto nel foyer del Metastasio il consueto Club delle 18.45, la guida all’ascolto al concerto, questa volta con Stefano Zenni, direttore artistico di MetJazz. Per prepararsi al concerto c’è anche una nuova puntata di Scommettiamo che ti piace?, il podcast condotto da Raffaella Mosca e Fabio Giovannetti disponibile sul sito della Camerata e sulle principali piattaforme di streaming, come Spreaker e Spotify. Ultimi biglietti disponibili, che si possono acquistare sul sito del Metastasio: 20 euro intero, 15 ridotto over 65, soci Coop e abbonati prosa, 13 euro under 25 e gruppi.