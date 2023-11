Al lavoro senza tregua. Si cercano volontari. Da ieri strade riaperte. Nessuno è più isolato

Sono passati sette giorni dalla tragica serata di giovedì 2 novembre e non si è mai fermata la macchina dei soccorsi e degli aiuti, coordinata dal Comune attraverso il sistema di protezione civile. "È stato un evento disastroso e Montemurlo ha pagato un prezzo altissimo per la perdita di due vite, Alfio e Teresa, morti proprio nelle ore dell’alluvione - dice il sindaco Calamai -. I danni ad abitazioni e aziende sono ingentissimi ma, fin dalle prime ore dell’emergenza, il Comune di Montemurlo ha messo in campo tutte le azioni possibili per rispondere all’esigenze di tutti, con priorità al salvataggio delle persone e poi al ripristino di strade e infrastrutture".

Oltre 200 volontari sono arrivati sul territorio attraverso l’attivazione della colonna mobile del Piemonte con 95 persone, i gruppi Aib, l’Anai, il Modavi, la Vab, il Fir Cb, il Gruppo lucano, l’associazione nazionale carabinieri, il Proci Arci per un totale di 50 persone. Intervenuti anche il Genio civile, Alia, Publiacqua e numerose ditte private del territorio attivate dal Comune. Ci sono gli angeli del fang”, giovani e non che spontaneamente offrono il loro tempo per aiutare chi ha subito l’alluvione. L’indicazione per tutti coloro che volessero prestare aiuto è quella di rivolgersi al Centro operativo di protezione civile comunale (via Toscanini, 21), dove il Comune ha allestito il coordinamento dei volontari per inviarli nelle zone dove c’è più bisogno.

"Non ci sono parole per ringraziare tutte queste persone che da giorni si stanno adoperando per fornire assistenza - continua il sindaco Calamai –. Il Comune sta facendo il possibile per ritornare alla normalità".

Ripristinati i collegamenti con le famiglie isolate in località Casa il Nebbia. Riaperta via di Albiano, ripulita via Bicchieraia e l’ultimo tratto di via della Gualchiera, dove la circolazione è ripristinata. Ripulite le strade di accesso alle scuole (via Giunti, via Micca, via Turati a Bagnolo). Sulla via Montalese, in località Villa Alta, è stato completato l’intervento di consolidamento del muro, la rettifica della curva e realizzazione del marciapiede.