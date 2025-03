Al Garibaldi Le ragazze di San Frediano

Domani alle 21 al Garibaldi andrà in scena Le ragazze di San Frediano, lo spettacolo tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi (nella foto) e Chiara Riondino. Si tratta di una Coproduzione Catalyst e Lo Stanzone delle Apparizioni, che sta ottendo molto successo nelle sue varie tappe toscane e anche a Prato è praticamente sold out.

Tra i più noti romanzi di Pratolini, Le ragazze di San Frediano sono una sorta di favola moderna, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, piazza Pitti, le Cascine, Santa Croce, Cestello, ponte alla Carraia, via della Vigna, porta San Frediano, via Pisana, borgo Stella, via del Leone, via del Campuccio, via Maggio: un affresco cinematografico di un quartiere di Firenze che diventa il vero protagonista del racconto.

Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo organizzano una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti in apparenza più complicati.