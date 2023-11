Al circolo Orsetti il libro su Berlinguer

"Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente" di Susanna Cressati e Simone Siliani (edizioni Castelvecchi) che sarà presentato oggi alle 18.30 allo Spazio Aut al circolo Orsetti in via Filippino. Interverranno gli autori, la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti, l’assessore Simone Mangani e Andrea Mazzoni, del Centro per la Riforma dello Stato, in Toscana; al termine possibilità di apericena (costo 10 euro). Segretario generale del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, Enrico Berlinguer è stato un politico di raro spessore morale ed etico. A lui, a prescindere dall’orientamento politico, ancora si guarda. Le sue intuizioni, la sua visione del futuro rimangono di grande attualità perché fondate su principi e finalità oggi più che mai condivisibili, quali il valore universale della democrazia, la centralità del lavoro, la qualità dello sviluppo e la pace. La forza del suo pensiero sta nel credere fermamente che la società umana, per quanto sofferente, dilaniata da conflitti e contraddizioni, abbia comunque una possibilità di riscatto, attraverso l’impegno comune verso il cambiamento. Il libro ha un contributo dello scrittore Maurizio Maggiani.