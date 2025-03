Al birrificio I due maestri per bere con coscienza. Serata con esperti Asl

ll birrificio ’I due mastri’ di via De Nicola, 34 a Montemurlo organizza per lunedì 24 marzo alle 21 "Alcool con ConoScienza", un’iniziativa per la sensibilizzazione al consumo responsabile di alcolici prima di mettersi alla guida. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Montemurlo e della Cna Toscana Centro e vedrà l’intervento di alcuni operatori della polizia municipale di Montemurlo e del personale medico della Asl, che spiegheranno i rischi per la salute personale e pubblica dell’abuso di alcol soprattutto prima di mettersi al volante. Ai partecipanti sarà offerta gratuitamente della birra e poi sarà effettuata una lettura dell’alcolemia attraverso un alcol test omologato. Naturalmente le quantità di birra offerte saranno molto limitate per rimanere sempre sotto i limiti di legge per poter guidare in sicurezza. La partecipazione è gratuita ed è riservata ai maggiorenni ma occorre la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 349.6675976.