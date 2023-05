Al Bano al Politeama, ultimi biglietti

Da ricordare domani sera alle 21 al l Politeama il concerto di Al Bano (nella foto). Lo spettacolo si intitola "La mia vita" e ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole - con un milione e trecentomila copie vendute - a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, sino a quelli più recenti. Durante il concerto Al Bano spazierà dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. Al Bano è nato a Cellino San Marco in provincia di Brindisi il 20 maggio 1943: proprio ieri ha compiuto 80 anni e la serata pratese sarà un’altra occasione per festeggiare il compleanno insieme alla musica e ai suoi tanti fans. Nella sua lunghissima carriera riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit. "La mia vita" è una produzione importante che attraversa i palcoscenici d’Italia per unire attraverso la musica. Ultimi biglietti disponibili su Ticketone.