Ai ladri piacciono le extension Spariti shampoo, trucchi e smalti

Hanno sfilato la porta a vetri dell’ingresso come se fosse di cartapesta. L’hanno appoggiata da un lato stando attenti a non farla cadere per non fare rumore e hanno fatto razzia di qualunque cosa si trovasse sugli scaffali. Un furto a regola d’arte, tranne che per la refurtiva: non soldi, a parte pochi spiccioli, ma shampoo, smalti, trucchi piastre per capelli e perfino le extension. Il furto, questa volta, è stato messo a segno nel negozio di parrucchiere "Forbici e follie" di via Bologna, nella notte fra martedì e mercoledì.

"Mi sono accorta di quello che era accaduto la mattina dopo, verso le 8,10, quando sono arrivata per aprire il negozio – dice la titolare Elisa Longhitano – Non volevo credere ai miei occhi: dagli scaffali mancavano i tubetti di shampoo e gli altri prodotti per capelli. La porta a vetri era appoggiata in un angolo. Non l’hanno rotta per non fare rumore e non mettere in allerta i vicini che altrimenti avrebbero chiamato le forze dell’ordine. Hanno avuto il tempo di agire indisturbati".

Non si sa che cosa se ne facciano ma i ladri hanno portato via decine di shampoo, gel per capelli, lacche, piastre e, perfino, le ciocche di extension che hanno un discreto valore. "Hanno preso perfino la macchinetta che uso per attaccare le ciocche, solo quella costa 1.200 euro", aggiunge Longhitano.

"Per rimettere la porta a vetri mi ci sono voluti 700 euro – spiega ancora – Una vera e propria conta dei danni non l’ho fatta, non è facile capire quello che manca". I ladri hanno portato via il salvadanaio con le mance per le ragazze, circa 50 euro. Invece, hanno lasciato dentro a un cassetto cento euro falsi che qualcuno aveva dato alla proprietaria. "Hanno riconosciuto perfino i soldi falsi – conclude Elisa Longhitano – . I carabinieri mi hanno detto che potrebbe essere stati dei nomadi visto il tipo di refurtiva: hanno preso perfino il pennello sporco dei trucchi, quello che usiamo per le prove. Chi lo prenderebbe mai? E’ il sesto furto che subisco da quando ho aperto nel 2015. Prima dell’estate è stata svaligiato un altro negozio di parrucchiere qui vicino. Purtroppo non ho allarme ma ho già chiamato il tecnico per un preventivo. Da soli è impossibile difendersi".

