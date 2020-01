Prato, 9 gennaio 2020 - E' stato aggredito mentre passeggiava in strada, questa mattina, all'angolo tra via Filzi e via Marini. Vittima un italiano sulla quarantina che, per fortuna, ha riportato solo ferite lievi. Ad aggredirlo è stato un cinese, anche lui sui quarant'anni, armato di mannaia. Sono stati attimi concitati, con la vittima che urlava a terra chiedendo aiuto e il cinese che si avventava sull'uomo. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei passanti impauriti.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti con i giubbotti antiproiettile. Gli agenti hanno faticato non poco a bloccare il cinese, che era in stato di agitazione. Alla fine è stato portato in Questura e arrestato per lesioni aggravate dall'uso della mannaia e resistenza a pubblico ufficiale La vittima è finita in ospedale e ha riportato cinque giorni di prognosi. Anche due poliziotti si sono fatti refertare in ospedale ma le loro condizioni sono buone. L'italiano ha spiegato di essere stato aggredito senza motivo dal cinese. La polizia sta indagando per capire se ci siano altri motivi dietro l'aggressione.