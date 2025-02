Aggredito da tre incappucciati mentre rincasa

Un episodio inquietante che ha fatto temere il peggio per un anziano, 80 anni, aggredito mentre stava rincasando in via Castruccio a Iolo. L’episodio è avvenuto ieri, intorno alle 20, quando il pensionato, R.R., che vive solo in un terratetto circondato da un giardino, è stato aggredito da tre persone incappucciate, due uomini e una donna, sul retro di casa. I tre, secondo quanto riferito, sembravano giovani e avevano l’accento toscano. Hanno buttato a terra l’anziano ma poi sono scappati quando, dopo aver controllato l’orologio che aveva al polso, si sono accorti che non era la persona che stavano cercando. Avrebbero detto "non è lui" e poi si sono dileguati a piedi nel buio. Un agguato in piena a regola che non ha portato a ulteriori conseguenze solo per il fatto che non si sarebbe trattato della vittima prescelta.

"Avevo appena parcheggiato la macchina in giardino, sul retro di casa – spiega l’anziano che preferisce restare anonimo per paura di ritorsioni – e mi stavo incamminando verso la porta di ingresso quando mi sono sentito prendere alle spalle da almeno due persone. C’era una terza persona che stava dietro". L’anziano è stato gettato a terra e immobilizzato. "Non so dire se mi abbiano picchiato – aggiunge la vittima – ho un ricordo un po’ sfuocato e confuso di quello che è accaduto. Mi ricordo, però, con certezza che uno mi ha preso il braccio e ha controllato l’orologio che avevo al polso. A quel punto hanno detto ’non è lui’ e se ne sono andati". L’anziano è rientrato a casa e ha avvertito il figlio di quanto avvenuto. Poi è stato chiesto l’intervento della polizia. "Non so cosa stavano cercando – conclude – So semplicemente che non ho mai avuto orologi di valore". E’ possibile che i balordi avessero tenuto d’occhio qualcuno che ha un orologio di valore e che abita in zona ma che abbiano sbagliato bersaglio. Nella zona non ci sono telecamere.

