Adolescenti. Sos salute mentale

Negli ultimi anni "stiamo assistendo a un aumento del disagio in età evolutiva: l’incremento dell’incidenza dei disturbi si accompagna anche a un’anticipazione dell’età d’esordio – spiega il neuropsichiatra Roberto Leonetti – Si va dai disturbi del comportamento alimentare alle condotte autolesive che necessitano di accesso ai pronto soccorso, tentati suicidi, alcol e abuso di sostanze stupefacenti. Desta preoccupazione anche l’aumento di adolescenti “barricati in casa” (hikikomori) con dipendenza da internet. Proprio in questo momento sarebbe necessario che il sistema sanitario si dotasse di un’organizzazione adeguata territorio-ospedale".