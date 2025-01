Addio panettone. La "Terza" riparte

La pausa è finita, è tempo ormai di tornare in campo: la tredicesima giornata del campionato pratese di Terza Categoria prenderà il via domani, per chiudersi con l’ormai tradizionale posticipo del lunedì. E già la prima gara del 2025, fissata per le 14,30 del sabato, dovrebbe portare in dote un cambio al vertice della classifica: la Polisportiva Carraia difficilmente steccherà in trasferta ad Usella contro La Briglia che sin qui ha sempre perso. E tornerà quindi momentaneamente in vetta in attesa che l’attuale capolista Tobbiana, impegnata nel posticipo domenicale all’Aiazzi contro il BGV Soccer, non inizi a giocare.

Saranno ad ogni modo le gare del sabato a delineare il grosso della graduatoria e sotto questo aspetto occhio a Las Vegas: alle 15, gli uomini di coach Shehaj attualmente terzi riceveranno l’Eureka quarta in un incontro da zona playoff che si prospetta interessante: in caso di vittoria, per entrambe le contendenti si aprirebbero scenari decisamente interessanti. Anche perché di un pari potrebbe approfittare la Polisportiva Bacchereto, a patto di regolare a Seano il Firenze Nord.

Alle 17, La Libertà Viaccia andrà nella tana del Paperino San Giorgio: gli uomini di Sensi devono ancora recuperare una partita e battendo a domicilio la banda Betti potrebbero senz’altro rilanciarsi. Ma il discorso vale se vogliamo anche per la CDP Vaianese, la rivelazione del primo scorcio stagionale: il sodalizio di Vaiano nato da La Briglia e che porta idealmente avanti la tradizione calcistica della CDP Vaiano sarà di scena a Campi Bisenzio contro il San Lorenzo Campi Giovani ed un eventuale successo riporterebbe il gruppo in orbita-spareggi per la Seconda Categoria.

Prato Sport – Colonnata, fissato per le 14,30, metterà di fronte due compagini che stanno ancora cercando la quadratura. Solito excursus con il Prato Nord U21, inserito nel girone di Pistoia, che alle 17,30 giocherà al Galleni contro l’Olmi. Detto poi di Tobbiana – BGV Soccer di domenica, il turno si chiuderà il prossimo lunedì alle 20, il Carmignano affronterà l’Atletico Esperia.

Giovanni Fiorentino