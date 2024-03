Addio a Mario Consigli: "Ci hai insegnato tanto"

"Un grande lavoratore, ma soprattutto una persona onesta e corretta con chiunque". Viene descritto così Mario Consigli (foto), uno dei due fondatori de La Galcianese, scomparso ieri a 76 anni, stroncato da un brutto male. Lascia la moglie Marisa e la figlia Erica, quest’ultima attiva nell’azienda di via Pistoiese. Il funerale si terrà oggi alle 16.15 alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato. A ricordarlo è Maurizio De Santi, figlio di Marco, che assieme a Mario ha dato vita all’ingrosso di generi alimentari, specializzato nella fornitura e distribuzione di prodotti e materie prime destinati a negozi alimentari, gastronomie, bar e non solo. "Anch’io lavoro a La Galcianese: possiamo dire che è una grande attività a conduzione familiare, fondata grazie all’intuizione di Mario e di mio padre. Se adesso l’impresa è un punto di riferimento sul territorio, è per merito loro. Siamo tutti affranti. Mario è stato sempre generoso con i dipendenti (circa una dozzina, oltre ai venditori, ndr) ed era una persona davvero di cuore – le parole di Maurizio – Ha trasmesso valori importanti a tutti noi che ovviamente porteremo avanti, così da onorarne la memoria nel migliore dei modi. In tanti gli volevamo bene qui a Prato".

Francesco Bocchini