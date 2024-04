Addio a Marco Ciatti, storico dell’arte. Una vita all’Opificio delle pietre dure

Prato, 20 aprile 2024 – È morto all’età di 69 anni Marco Ciatti, storico dell’arte, una vita professionale spesa all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze dove entrò nel 1984 e del quale è stato direttore dal 2012 fino al 2022, quando andò in pensione.

“Ciatti per più di dieci anni ha diretto l’Opificio delle Pietre Dure con passione, competenza e risultati straordinari. In lui splendevano intelligenza e cultura. Gli sarò sempre grato per l’intenso spirito collaborazione che ha caratterizzato il nostro lavoro comune, ma soprattutto per avermi fatto dono della sua amicizia”, ricorda l’ex direttore degli Uffizi e candidato sindaco di Firenze Eike Schmidt.

Prima dell’Opificio Ciatti, pratese, era stato in servizio dal 1981 al Ministero della Cultura. Si è occupato dei restauri di alcuni dei massimi capolavori dell’arte italiana affiancando all’attività operativa quella di organizzazione di giornate di studi e incontri sui risultati conseguiti. Docente di Storia e Teoria del Restauro allo stesso opificio, ha insegnato anche all’Università.