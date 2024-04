Accoltellano un uomo e fuggono: denunciati due giovani a Prato

Prato, 29 aprile 2024 – Due ragazzi di 25 e 16 anni sono stati denunciati per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi e strumenti atti ad offendere dopo l’accoltellamento di un cittadino di nazionalità cinese. I fatti risalgono alla giornata di ieri, domenica 28 aprile, nei pressi di un supermercato in via Marengo a Prato.

La polizia è intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini. La vittima, classe 1955, si presentava con vistose ferite ad una mano dalla quale fuoriusciva anche del sangue. E’ stato lui stesso a descrivere i due aggressori, raggiunti poco dopo in via Brescia. Fermati ed identificati, i due giovani italiani venivano sottoposti a perquisizione personale all’esito della quale il sedicenne veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico. mentre il venticinquenne veniva trovato in possesso di uno spray al peperoncino.

Accompagnati entrambi in commissariato, il minorenne veniva denunciato in stato di libertà per porto di armi o strumenti atti ad offendere ed affidato al genitore chiamato sul posto. Il venticinquenne veniva denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, in quanto dopo la stesura degli atti a suo carico andava in escandescenza trattenendosi nei pressi della questura ed inveendo contro gli operatori per l’esercizio delle loro funzioni.