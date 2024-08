Accoltellato nel bar. Il questore chiude il locale per 5 giorni

Ci sarebbero futili motivi dietro all’aggressione avvenuta alla vigilia di Ferragosto in un bar di via Fiorentina, in zona Pratilia, quando un marocchino di 35 anni è stato ferito al collo da un altro avventore straniero del locale. Ora la polizia ha denunciato l’aggressore e il questore ha provveduto alla chiusura per 5 giorni del locale, in cui è avvenuto il fatto.

Le indagini lampo della Squadra mobile della polizia di Stato hanno permesso di individuare l’aggressore: si tratta di un albanese di 50 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato rintracciato in via Righi alcune ore dopo il fatto ed è stato denunciato per lesioni aggravate. Dalla perquisizione è saltato fuori un coltello, utilizzato per l’aggressione: l’arma è stata sequestrata. Le prime informazioni sull’episodio sono state fornite ai poliziotti delle Volanti, intervenute davanti al bar di via Fiorentina: le testimonianze parlavano di un uomo, fuggito dopo aver sferrato la coltellata al marocchino a seguito di un alterco tra due stranieri.

La versione dell’accaduto fornita dalla vittima descriverebbe una discussione propiziata dall’aggressore che con brutte parole si sarebbe rivolto al 35enne senza un apparente motivo. Dopo aver resistito alle provocazioni e agli insulti, a un certo punto, la lite ha preso un’altra piega fino a quando l’aggressore, forse sotto gli effetti dell’alcol, avrebbe estratto dal marsupio un coltello, puntandolo al collo del marocchino. Il 35enne ferito è stato preso in carico sul posto dai soccorritori del 118 e poi trasportato al pronto soccorso; non è in pericolo di vita.

Un episodio, quello del 14 agosto, per il quale è scattato un provvedimento nei confronti del locale a conduzione cinese e teatro dell’aggressione.

Ieri il questore ha emesso un provvedimento di chiusura per cinque giorni (secondo quanto prevede l’articolo 100 Tulps, che stabilisce che il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose), nei confronti del locale pubblico.