Accoltellato durante la lite. Muore in ospedale

E’ morto al culmine di un violento litigio scoppiato ieri attorno alle 19. La nuova ondata di violenza, questa volta, ha riguardato un gruppo di cittadini di origine albanese che ieri si sarebbero affrontati in via Corridoni, zona via Liliana Rossi, vicino ai giardini di via Baracca. Al momento l’unica cosa certa è che un uomo, di origini albanesi sui 35 anni, è stato accoltellato all’addome da un connazionale. Immediati sono stati i soccorsi allertati da alcuni passanti. Due le ambulanze arrivate sul posto: una ha preso in carico l’uomo accoltellato al cuore e l’ha portato d’urgenza al pronto soccorso. Purtroppo, però, una volta arrivato in ospedale, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo. E’ stato soccorso anche un altro albanese, 21 anni, che aveva ferite lievi. E’ stato portato al pronto soccorso in codice giallo. La sua testimonianza sarà decisiva per cercare di ricostruire quello che è successo anche perché, nella tarda serata di ieri, la squadra mobile - a cui sono state affidate le indagini - non aveva ancora identificato la vittima che era priva di documenti.

Secondo quanto emerso, il gruppo si è incontrato in via Corridoni. Sarebbe scoppiato un violento litigio. Uno dei partecipanti avrebbe tirato fuori un coltello ferendo la vittima all’addome. Una vera e propria pugnalata che non gli ha lasciato scampo. L’uomo è rimasto agonizzante a terra fino all’arrivo dell’ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione e le cure per tenerlo in vita, è deceduto in ospedale.

Dell’accoltellatore e degli altri partecipanti alla rissa non c’era più traccia quando sono arrivati i soccorsi. C’era solo il ventunenne ferito lievemente sempre con un’arma da taglio. La squadra mobile ha ascoltato alcuni testimoni per ricostruire l’accaduto. Saranno visionate le telecamere della zona per cercare di risalire all’identità dell’omicida. Il movente di tale efferato delitto non è stato chiarito.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario. Quello che è certo è che si tratta dell’ennesimo episodio violento che avviene in città da qualche mese a questa parte. Gli ultimi casi avevano riguardato soprattutto cittadini di origine cinese: in poco più di dieci giorni ci sono state tre aggressioni, due delle quali a colpi di pistola.

Laura Natoli