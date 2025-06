Accessi pronto soccorso. Aumento per la super afa

Da circa un paio di settimane si è registrato un aumento del 10% di accessi al pronto soccorso. E si sono iniziati a trattare casi di anziani arrivati in ospedale con problemi di disidratazione e pazienti che hanno accusato qualche malore legato all’esposizione al sole nelle ore più calde". Simone Magazzini, direttore del pronto soccorso del Santo Stefano, rileva che al momento non ci sono particolari differenze rispetto alla scorsa estate, sebbene le temperature roventi fuori stagione stiano già mettendo a dura prova i cittadini non troppo accorti e con un comportamento non adeguato per il caldo torrido di questi giorni di giugno. Ieri poco prima delle 17 il numero di presenze in pronto soccorso pratese era comunque alto: 44 in codice verde, ovvereo i codice di coloro che hanno problemi di salute differibili, 18 in urgenza indifferibile e 2 in codice rosso. I codici minori, il blu o codice 4 vedeva 10 persone in visita mentre nessun codice bianco o 5 affollava il pronto soccorso. Dalla Regione Toscana le solite raccomandazioni er tutelare la salute dalle ondate di calore (bere, mangiare frutta, non uscire nelle ore più calde dalle 11 alle 17). Tra l’altro il Centro di ascolto regionale, numero verde 800.55.60.60, è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, per informazioni su quali accorgimenti adottare e, in caso di terapie croniche che possono richiedere una rimodulazione dei dosaggi durante il periodo estivo. Con l’arrio dell’estate torna alla ribalta il temma della sicurezza nei cantieri in relazione al caldo estremo, come ricorda Confartigianato Edilizia evidenziando i nuovi strumenti per tutelare i lavoratori dal rischio calore contenuti nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per l’edilizia artigiana e le PMI. "Nel nuovo contratto abbiamo previsto modalità più flessibili di organizzazione dell’orario di lavoro per proteggere i dipendenti dal calore e dalla radiazione solare", afferma Stefano Crestini, presidente nazionale di Anaepa Confartigianato Edilizia e presidente del settore Costruzioni di Confartigianato Imprese Prato. A livello regionale, la giunta della Toscana ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore, presentate dall’assessore Simone Bezzini. Un passaggio accolto con plauso da Crestini: "È un elemento di soddisfazione vedere riconosciuto, nelle linee guida regionali, il valore delle previsioni contrattuali. Ciò dimostra che il sistema si è autoregolato, e per questo riteniamo non necessaria una nuova ordinanza restrittiva come quella dell’anno scorso, che ha creato non poche criticità nell’organizzazione dei cantieri e nel rispetto delle scadenze contrattuali".

Sara Bessi