Abitare a Prato, in Palazzo comunale la presentazione dei progetti per superare il disagio

Prato, 26 marzo 2024 - Si terrà venerdì 29 marzo alle 9.15, in Salone consiliare di Palazzo comunale, l’incontro dal titolo “Abitare a Prato. Progetti per superare il disagio abitativo”. Alle 9.45 apriranno l’incontro con i saluti istituzionali il sindaco Matteo Biffoni e la consigliera regionale Ilaria Bugetti, mentre a coordinare l’appuntamento sarà Valentina Sardi, dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Prato e S.d.S Area Pratese. Successivamente Simone Faggi, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali e Sanità, parlerà di “Il sistema pratese di inclusione sociale per l’abitare e i progetti sociali”. Alle 10.30 affronteranno i temi dei progetti sociali attivi, Diana Toccafondi, presidente della fondazione Cassa Risparmio Prato, con “Tagliati su misura e Progetto insieme”, e Lorenzo Chiani, presidente dell’associazione Libertà E' Partecipazione con “Portinerie di Quartiere”.

Alle 11 per “LottoTre” interverrà Paolo di Mattia, responsabile dell’area di Ricerca, Formazione, e Sviluppo e Inclusione Sociale della cooperativa Alice. Per “Abitare Solidale” ci sarà Antonio Potenza, presidente di Auser. Per “RigenERPrato” parleranno Andrea Ricotti, consigliere di amministrazione del Consorzio Fabrica, e Sara Tecletsion, coordinatrice di RigenERPrato. Infine per “Vicinanza ed educazione alla legalità” ci sarà Claudio Lo Bue, presidente del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile ANC Prato. Alle ore 12.15 con l'argomento dal titolo “L’esperienza dell’agenzia Casa” interverrà Marco Borselli, presidente dell’associazione il Casolare ODV. Alle 12.40 con “Gli alloggi ERP nel triennio 22-24. Gli interventi innovativi” parlerà Marzia De Marzi, presidente di EPP SPA. Alle 13 il tema “I progetti per abitare nel PNRR Area Pratese” con Valentina Sardi, Dirigente Servizi Sociali, Comune di Prato e S.d.S Area Pratese. Alle 13.10 si occuperà di concludere l'incontro Serena Spinelli, assessora alle Politiche Sociali, all’Edilizia Residenziale Pubblica e alla cooperazione internazionale della Regione Toscana.