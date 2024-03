"Abitare a Prato": il convegno

Si terrà venerdì dalle 9.15 in palazzo comunale il convegno dal titolo: "Abitare a Prato. Progetti per superare il disagio abitativo". Dopo i saluti del sindaco Matteo Biffoni (foto) e della consigliera regionale Ilaria Bugetti, candidata del Pd per le prossime comunali, starà al vicesindaco Simone Faggi parlare del "sistema pratese di inclusione sociale per l’abitare e i progetti sociali".

Alle 10.30 in particolare affronteranno i temi dei progetti sociali attivi Diana Toccafondi (presidente della Fondazione Cassa di risparmio) e Lorenzo Chiani (Libertà E’ Partecipazione). A seguire è previsto il punto sugli alloggi Erp con Marzia De Marzi, presidente di Epp, l’agenzia Casa con Marco Borselli, presidente dell’associazione Il Casolare, e l’intervento dell’assessore regionale Serena Spinelli. A coordinare il convegno sarà Valentina Sardi, dirigente dei servizi sociali del Comune e della Società della salute Area Pratese.

Alle 11 per "LottoTre" interverrà Paolo di Mattia, responsabile dell’area di ricerca, formazione e sviluppo e inclusione sociale della cooperativa Alice. Per "Abitare Solidale" ci sarà Antonio Potenza, presidente di Auser. Per "RigenERPrato" parleranno Andrea Ricotti, consigliere di amministrazione del Consorzio Fabrica e Sara Tecletsion, coordinatrice di RigenERPrato. Infine per "Vicinanza ed educazione alla legalità" ci sarà Claudio Lo Bue, presidente del nucleo di volontariato e protezione civile Anc Prato.