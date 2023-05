A Viaccia libri, cinema e belcanto

Libri, cinema, teatro e musica. Tanti gli appuntamenti dell’11esima edizione del Viaccia Festival che dal 5 giugno al 7 agosto animerà i giardini di Elisabetta in via Valdingole. La manifestazione, organizzata dal circolo Arci La Libertà, è inserita all’interno del cartellone della Prato Estate 2023. Si comincia lunedì 5, alle 21.30, con il film "Mummie a spasso nel tempo" che dà il via alla rassegna del Cine Ragazzi che si ripeterà tutti i lunedì. Ingresso libero. Martedi 6 giugno, ore 21, la 5B della scuola primaria Gianni Rodari presenta lo spettacolo teatrale "Unici". L’8 giugno, ore 21, la 5A della scuola Rodari metterà in scena il musical Grease. Venerdì 9 giugno 19° premio letterario "Come eravamo", storie narrate dai nonni dei ragazzi delle quinte classi della primaria Rodari. Giovedì 15 e venerdì 16 giugno, alle 21, la compagnia teatrale degli adulti della scuola Gianni Rodari presenterà lo spettacolo teatrale dal titolo "Super Eroi.. ultimo atto". Ingresso 3 euro. Il 21 giugno alle 21 il gruppo animazione "G.Rodari" presenta lo spettacolo teatrale "Divina Commedia L’inferno per i bambini e i genitori curiosi". Ingresso 3 euro. Per quanto riguarda i libri il 23 giugno alle 21 Sergio Puggelli parlerà del suo libro "La rosa più bella, petali profumati e spine: la donna". Il 28 giugno la compagnia degli Aristomanfani presenta lo spettacolo "Il Reame di Monteferranella". Ingresso 5 euro. Il 30 giugno alle 21 la compagnia gli Omini metterà in scena lo spettacolo"La coppia del Santo". Ingresso 5 euro. Il 6 luglio l’associazione Perchè Verdi viva che presenterà lo spettacolo di musica e prosa "Fa ch’io rida buffone…! Rigoletto" a cura di Goffredo Gori (nella foto). Ingresso 10 euro. Giovedì 13 luglio al campo sportivo Ribelli, ingresso libero, "I Notturni" in concerto presentano Fabrizio De Andrè, "Parole di Faber".

