A teatro in bus, l’iniziativa a Prato

Prato, 6 novembre 2024 - Il teatro è sogno ed emozione e insieme rappresenta una grande opportunità culturale per le comunità e per le persone. Per questo i Comuni di Vaiano e Vernio promuovono, anche quest’anno, il progetto "A teatro in bus", in collaborazione con il Teatro Metastasio e il Politeama Pratese. Agli affezionati del palcoscenico viene messo a disposizione un pacchetto tutto compreso che prevede alcuni spettacoli della stagione 2024-25 e il servizio di trasporto dalla Vallata a Prato e ritorno.

L’iniziativa è stata presentata oggi nella sede della Provincia dalla sindaca di Vernio, Maria Lucarini, dall’assessore alla Cultura del comune di Vaiano, Davide Puccianti con il presidente del Teatro Metastasio, Massimo Bressan e la presidente del Politeama Pratese, Beatrice Magnolfi. “Si tratta di un bel progetto ben radicato, che negli anni si è consolidato grazie alla sinergia tra Comuni e teatri pratesi - ha messo in evidenza la sindaca Lucarini - è davvero una positiva esperienza culturale e sociale con un pubblico ormai consolidato ma aperta a nuovi partecipanti”. Per il vicesindaco di Vaiano occorre impegnarsi per proporre ai giovani questa esperienza. “Questo progetto promuove coesione sociale - ha affermato Puccianti – per i giovani il teatro può rappresentare un’opportunità di emancipazione dall’isolamento che spesso caratterizza la loro dimensione sociale”. La presidente del Politeama ha insistito sul valore della rete e sulla forte collaborazione da cui nasce il progetto. “L’alleanza tra realtà culturali e amministrazioni locali costituisce un moltiplicatore del diritto alla cultura, fondamentale per l’esercizio condiviso della democrazia”, ha sottolineato Magnolfi. Di esperienza speciale ha parlato il presidente del Metastasio. “Questo progetto si fonda su una collaborazione efficace, i due Comuni e i due teatri lavorano bene insieme - ha sostenuto Bressan – concordo che è importante coinvolgere sempre di più i giovani perché lo spettacolo è uno strumento che più di altri trasmette cultura, idee e valori”. Ci si si può prenotare a partire da venerdì 8 novembre e fino al 29 novembre, presso la Biblioteca Basaglia di Vaiano e la Biblioteca Petrarca di Vernio. I moduli per l’iscrizione sono scaricabili anche dai siti dei due Comuni. Il servizio bus parte da San Quirico di Vernio e fa tappa a Mercatale, Vaiano e La Foresta. Venerdì 8 novembre, presso la biblioteca Basaglia di Vaiano, alle ore 18:30, è previsto l’aperitivo di presentazione dell’iniziativa a cura del Teatro Metastasio con la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti.