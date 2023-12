A Il Garibaldi torna "Io, noi e Gaber"

A Il Garibaldi MIlleventi torna lo splendido documentario "Io, noi e Gaber", con una doppia proiezione: oggi alle 18 e venerdì alle 21. Un ritratto vivido del Signor G, genio libero e artista indimenticabile. Il documentario scritto e diretto da Riccardo Milani, è girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi cari a Giorgio Gaber, e racconta tutte le fasi della sua carriera. Tante le testimonianze di familiari e amici, fra i quali Claudio Bisio, Mario Capanna, Jovanotti, Ombretta Colli, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Lorenzo, Roberto e Sandro Luporini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Mogol, Michele Serra. "Raccontarlo per me è stato soprattutto un modo per ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato e, soprattutto, ha dato a tutti noi – dice il regista –. Gaber è stata una voce importante per tutti noi anticipando tutto quello che in questi decenni si è avverato, prevedendo che l’ideologia del mercato avrebbe schiacciato oggi tutte le altre, segnando una disperata continuità tra lui e Pier Paolo Pasolini. Per questo, tra le rarissime certezze della vita, ce n’è sicuramente una: Gaber ci serve ancora e ci serve adesso". Sempre a Il Garibaldi stasera alle 20.30 proiezione di "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi.