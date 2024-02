Prato, a fuoco un compattatore per la raccolta dei rifiuti

Prato, 28 febbraio 2024 - Attimi di paura questa mattina a Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 11, per un incendio che ha coinvolto un compattatore per la raccolta dei rifiuti. L’autista, una volta che si era accorto che usciva del fumo dal retro del mezzo, si è fermato nel parcheggio Erasmus di via Genova ed ha scaricato il materiale che stava prendendo fuoco, salvaguardando da ulteriori danni il mezzo. L'autista quindi si è messo in sicurezza. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco dalla sede centrale con una squadra e una autobotte in supporto. L’intervento si è concluso dopo circa due ore.

