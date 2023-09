A fine mese. Diego Marcon con "Glassa"

Una nuova mostra è in arrivo anche al Pecci. Il 29 settembre sarà inaugurata "Diego Marcon. Glassa", a cura di Collicelli Cagol ed Elena Magini. Sarà allestita nell’ala Gamberini, rimasta chiusa tutta l’estate per risparmiare i costi dell’aria condizionata. Di Marcon (foto) spiega il sito del Pecci: "La sua ricerca, incentrata sull’immagine in movimento, costituisce un’indagine degli archetipi cinematografici attraverso un processo che combina un approccio analitico al filmmaking, proprio del cinema strutturale, con un’attitudine sentimentale tipica del cinema popolare e di genere. Le sue opere spaziano tra film, video e installazioni e utilizzano spesso la struttura del loop per articolare un display emotivo che flirta con gli aspetti patetici dello spettacolo. Nell’opera di Marcon, figure di empatia e vulnerabilità sono impiegate con ambiguità intenzionale, e costituiscono una dimensione opaca che è da intendersi anzitutto come strumento politico di difesa". Chissà se servirà ad aumentare il numero di visitatori, che in tutto il 2022 sono stati 15mila, con meno di 1300 biglietti interi.