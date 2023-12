A confronto diretto con i dottori

Prosegue il programma ’Un sano confronto’, che dà la possibilità ai cittadini di fare domande direttamente agli specialisti medici ed infermieri. Sono previsti incontri, aperti a 20 partecipanti ciascuno a partire dalle 15. Per info e per prenotazioni scrivere a [email protected] specificando il nome dell’incontro ed il giorno. Ecco il calendario. Cardiologia: Malattie coronariche e angioplastica. Come individuarle, i sintomi da non sottovalutare e le ultime novità per il trattamento (11 dicembre Sala del Gonfalone della Provincia); Ictus. Dall’inizio dell’esperienza pratese alle nuove modalità di diagnosi e cura (13 dicembre Misericordia e Dolce); Hiv. Prevenzione e nuovi approcci (14 dicembre Misericordia e Dolce); Terapia radiometabolica e radiorecettoriale (19 dicembre Misericordia e Dolce); La ricerca in oncologia. Cos’è, come si sviluppa e cosa porta al paziente (20 dicembre Misericordia e Dolce); Diabete. Nuovi farmaci e nuovi dispositivi: tutti i supporti per una vita autonoma (21 dicembre Misericordia e Dolce). Sempre a dicembre tour del reparto di Medicina Nucleare.