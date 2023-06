A Carmignano l’estate è famiglia Spettacoli, concerti e buon vino

Un’estate a misura di famiglia, per tutti i gusti e con un omaggio a Francesco Nuti. E’ la "Carmignano Estate", presentata ieri in provincia a Prato, dal sindaco Edoardo Prestanti, dall’assessore alla cultura Cristina Monni e da Carlo Palli. Si parte il 5 luglio con l’opera "Le nozze di Figaro" ad Artimino per passare sabato 8 al Festival delle Colline con Meg+Marco Parente (8 euro più prevendita) e poi il 12 tutta comicità con lo spettacolo "Completamente spettinato" del comico di Zelig Paolo Migone. Entrambi gli spettacoli saranno alla Rocca.

Una serata originale sarà, invece, quella del 6 luglio (ore 21,30) nel Giardino dello Spazio d’arte Moretti per "Sussurri di stelle" con suoni, voci e sensazioni wireless, con attore ed è una prima assoluta.

Prenotazioni: [email protected] Sabato 15 (ore 21,15) nella chiesa di Bacchereto musica jazz con Giuseppe "Bruno & exclusive saxphone quartet" e lunedì 17, questa volta nel giardino della Pieve "Italian project live" con Cristina Capocchi voce, Andrea Coppini saxofono, Massimiliano Pinzauti pianoforte, Michele Staino contrabbasso, Alberto Rosadini batteria. Luglio è anche il mese del jazz grazie alla collaborazione con il musicista Filippo Grassi che organizzerà un nuovo stage di sax, portando concerti in angoli suggestivi del territorio per una settimana.

"Sarà un’estate ricca di stimoli ed emozioni, che incuriosisca e faccia avvicinare la gente alla conoscenza – ha detto l’assessore Cristina Monni – e offriremo un panorama culturale molto ampio e quasi tutto a ingresso gratuito". Gli unici spettacoli a pagamento sono quelli del Festival delle Colline, l’opera di Artimino e gli ingressi al museo archeologico. L’arte vedrà protagonisti gli artisti: Paolo Masi, Gustavo Mestre e Ignazio Fresu, dalla collezione di Carlo Palli. L’enogastronomia porterà "Tramonti diVini il 13 e 14 luglio ad Artimino e poi Calici di Stelle il 56 e 910 agosto alla Rocca.

Cinque date sono riservate alle notti dell’archeologia, sia nel museo di Artimino, sia a Pietramarina. E non poteva mancare un omaggio all’attore Francesco Nuti, con il recital "Sarà per noi" dei fratelli Cecchi, in piazza Giacomo Matteotti il 28 luglio, e alla Divina Callas, nel centenario della sua nascita.

Il cinema al parco-museo di Seano sarà dal 2 al 28 agosto con 2 proiezioni settimanali. Poi ancora i mercatini di "Io Creo" giovedì 20 e 27 luglio ad Artimino dalle 20 alle 23. Una serata di musica dance per i giovani sarà il 18 luglio con "Silent disco" dalle 22 alla pista Rossa di Seano.

M. Serena Quercioli