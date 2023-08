"500 persone a Vernio: l'Alpe di Cavarzano omaggia Ennio Morricone"

Una serata magica quella di domenica all’Alpe di Cavarzano tra stelle e musica. Oltre 500 i partecipanti all’evento che celebrava la musica immortale di Ennio Morricone e il cielo stellato d’agosto. "Un evento che potrei definire una poesia o una preghiera. Commovente per noi che l’abbiamo organizzato cercando di ricreare con la bellezza naturale e paesaggistica dell’Alpe uno scenario d’eccezione per una serata anche culturale – dice l’assessora alla Cultura del Comune di Vernio Maria Lucarini - Un anfiteatro naturale unico sul quale poter costruire un vero progetto con la comunità e con i “custodi” dell’Alpe". "Un momento unico per il quale dobbiamo dire grazie all’amministrazione di Vernio e ai nostri volontari – aggiunge il presidente della Pro Loco di Cavarzano Simone Cini - Il consiglio della Pro Loco (che conta 13 membri) e gli altri volontari (circa 25 persone) hanno organizzato la serata con grande impegno e il successo che ha riscosso è un incoraggiamento a continuare la tradizione anche l’anno prossimo".

La serata è cominciata con il picnic preparato dalla Pro Loco di Cavarzano e con il suggestivo concerto al tramonto "Omaggio a Ennio Morricone" a cura di Terzo Tempo Ensemble. Con il calare della notte la musica ha lasciato la scena alla Via Lattea, a Vega, Antares e all’immenso cielo stellato che si può vedere dall’Alpe con la guida dell’Osservatorio scientifico Valbisenzio e dell’associazione Astrofili Quasar. Non solo osservazione al telescopio, ma anche storie sui miti. Volontari anche le 2 squadre della Misericordia di Prato che hanno garantito il servizio di assistenza.