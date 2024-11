4 Novembre, posticipo per le celebrazioni

Festa delle Forze Armate, i Comuni medicei spostano al prossimo fine settimana le celebrazioni. Poiché il 4 novembre cade in un giorno feriale e a ridosso anche della ricorrenza dell’alluvione, i festeggiamenti sono stati posticipati.

Il Comune di Poggio a Caiano lo celebra domenica 10 con il ritrovo alle 9 alla scuola "De Amicis" al Poggetto da dove partirà il corteo per il monumento ai caduti ai piedi del quale sarà deposta la corona d’alloro. Alle 10,30 messa nella chiesa di Santa Maria del Rosario e al termine omaggio della corona alla cappella dei caduti. Ad accompagnare la cerimonia la filarmonica Verdi di Poggio.

Carmignano celebra la giornata in due momenti: venerdì 8 (ore 21,15) in sala consiliare, a cura dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Prato, con letture di Maria Pia Fiaschi, Francesco Venuti e Francesco Bianchi terranno una conferenza sulla Grande Guerra con la "Storia e diario del pratese "Ghigo" prigioniero a Caporetto".

Poi domenica 10 novembre, le celebrazioni inizieranno con la deposizione, da parte di autorità e associazioni d’arma, di corone ai vari monumenti dei caduti nelle frazioni: alle 8 a Bacchereto davanti alla chiesa; alle 8.20 a Seano in piazza San Pietro; alle 9 a Comeana in piazza Battisti; alle 9.30 a Poggio alla Malva in piazza Naldi: alle 9.50 ad Artimino in piazza San Carlo.

A Carmignano alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele II ci sarà l’alzabandiera e la sfilata fino alla chiesa di San Luca con messa e deposizione di una corona nella cappella dei caduti, che sarà aperta nel pomeriggio dalle 15,30 per le visite.