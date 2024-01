110 nuovi bus in funzione entro fine 2025

Il piano di riorganizzazione di Autolinee Toscane andrà a regime entro la fine del 2025. In totale 110 autobus di nuova generazione che entreranno in funzione nell’arco di due anni. Nel dettaglio a Prato sono già su strada 31 nuovi mezzi mentre entro la fine del prossimo anno poco meno della metà dei 250 autobus utilizzati in provincia saranno sostituiti. Nel piano di rinnovamento è previsto anche un finanziamento del Pnrr (che sarà gestito direttamente da Autolinee Toscane), per l’acquisto di 52 mezzi elettrici e la costruzione del deposito e delle infrastrutture di ricarica dei mezzi green entro il 2026. Un piano che va di pari passo con le indicazioni del governo di sostituire i mezzi più inquinanti: gli Euro 2 e successivamente gli Euro 3. In totale si tratta di 370 bus Euro 2 e di 700 Euro 3 acquistati da Autolinee dai gestori uscenti dopo la gara del Tpl presentata nel 2016, mentre Autolinee Toscane è subentrata nel servizio nel 2021. "Nonostante le difficoltà presenti, e in parte imprevedibili - interviene l’azienda - proprio essere una grande azienda ci ha consentito di raddoppiare l’acquisto dei bus previsto dal contratto di gara per il primo anno (200 in tutto), e ci ha permesso di muoverci da tempo per cercare di accelerare la sostituzione degli Euro 2: abbiamo già investito direttamente oltre 370 milioni di euro in Toscana in soli due anni".