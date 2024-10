La Visitazione del Pontormo torna visibile al pubblico

Poggio a Caiano (Prato), 4 ottobre 2024 – Terminati i lavori di allestimento e realizzazione della teca protettiva la Visitazione del Pontormo, trasferita di recente dalla Pieve di Carmignano attualmente inagibile, da sabato 5 ottobre 2024 sarà nuovamente esposta al pubblico nella Sala del Fregio all'interno della Villa medicea di Poggio a Caiano, a poca distanza dal Salone di Leone X, dove si trova un altro capolavoro del Pontormo, l’affresco con Vertumno e Pomona del 1520-21.

La Diocesi di Pistoia e di Pescia ha accolto la proposta congiunta della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e del Comune di Poggio a Caiano, condivisa anche dal Comune di Carmignano, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, di esporre a Poggio a Caiano i dipinti della Pieve per il tempo necessario al restauro della chiesa, che versa in condizioni conservative molto critiche, tali da non garantire la sicurezza al suo interno delle opere d’arte.

La Direzione generale Musei ha stanziato un finanziamento di 35mila euro a favore della Direzione regionale Musei nazionali della Toscana per tutte le operazioni legate all'allestimento della Visitazione nella Sala del Fregio della Villa di Poggio a Caiano e all'adeguamento delle condizioni microclimatiche della stessa. Nella sala della Giostra del Comune di Poggio a Caiano, che ha fornito anche un importante contributo economico per il trasporto, la movimentazione della Visitazione e la realizzazione della sua teca protettiva, hanno trovato ospitalità e sono esposte da settembre le altre pale d’altare provenienti dalla Pieve: la Madonna del Carmine e santi di G. P. Naldini e i Santi, l’Annunciazione di Ambito fiorentino), la Natività di Ambito fiorentino), la Madonna del Rosario di C. Lotti, ‘Estasi di San Francesco del Cigoli.