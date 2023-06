Via all’estate di Vernio con una carrellata di eventi

Vernio (Prato), 16 giugno 2023 – Tanti eventi per un cartellone ricco di appuntamenti. Il via ufficiale all’estate di Vernio sta per arrivare. Dal prossimo fine settimana e fino a domenica 25 giugno una carrellata di appuntamenti vedrà protagonisti Vernio, Montepiano e l’alta valle. Nella sede della Provincia hanno presentato gli eventi l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Vernio Maria Lucarini, l’assessore Gabriele Bosi per conto dell’ambito turistico pratese, insieme a Rita Biagi e al gruppo della Pro Loco di Luciana nei costumi della festa Medievale, a Franco Bertini che ha coordinato gli artisti, e ai rappresentanti della Pro Loco di Montepiano e delle tante associazioni coinvolte. “La partenza della stagione turistica nell’alta Valle è segnata da un intenso programma di iniziative e siamo felici di rivolgere a tutti un invito a partecipare – ha sottolineato Maria Lucarini - Si intrecciano tante proposte diverse cultura, tradizioni, arte e enogastronomia. Sono davvero grata a tutti coloro che si sono mobilitati per rendere accogliente il nostro territorio”. “La festa della Via della Lana e della Seta è un evento tutto da vivere che richiama visitatori anche da fuori territorio - ha messo in evidenza l’assessore Gabriele Bosi per conto dell’ambito turistico pratese - sicuramente centrale è il ruolo di Montepiano con le interessanti iniziative che sono state programmate”. Vernio saluta l’inizio dell’estate con due scoppiettanti fine settimana che vanno dalla festa Della lana e della seta, a Vernio Comics, dal ritorno in grande stile della Festa medievale di Luciana, alla novità della prima edizione del Mototortello, fino all’Estate Sanpotina. Si comincia con l’Estate Sanpotina in piazza della Pieve a Sant’Ippolito di Vernio, che sabato 17 giugno propone dalle 19.30 musica e ballo con l’orchestra Retropalco e apericena con prodotti del territorio. Domenica 18 giugno sempre dalle 19.30 sfilata di moda per eleggere Miss Val di Bisenzio e la sagra in piazza con i tortelli di patate fatti a mano (prenotazione obbligatoria anche whatsapp 333 7392711/391 7099167). Il 18 giugno è anche la data della prima edizione del Mototortello a Cavarzano. La Proloco di Cavarzano in collaborazione con Motoclub Cap organizza un giro con partenza da Mercatale alle 8.30 e arrivo a Montepiano attraverso Barberino e Castiglione. Aperitivo in collaborazione con la Proloco di Montepiano e quindi pranzo nello spazio polivalente di Cavarzano (prenotazione obbligatoria 375 6594854). Sabato 24 e domenica 25 giugno si apre poi la quinta edizione della manifestazione della via che unisce Bologna e Prato. Il festival “Della lana e della seta” si svolge contemporaneamente a Montepiano e Castiglione dei Pepoli, unite idealmente e anche concretamente da una navetta che farà la spola da una sede all’altra e da trekking guidati. Il programma di Montepiano di sabato 24 giugno parte alle 9.30 con la passeggiata dalla Badia di Montepiano alla Fonte al Romito “Alla scoperta delle sorgenti di Montepiano: tra acqua, foreste e Medioevo”. Alle 11.30 il concerto al Mulino della Badia (prenotazione obbligatoria su https://www.viadellalanaedellaseta.com/festa) e l’aperitivo a cura della Proloco di Montepiano (prenotazione 0574 959031). Dalle 15 alle 18 “Ville Aperte” (anche domenica), un magico tuffo nel passato delle antiche villeggiature di Montepiano con Fondazione Cdse. Accesso libero ai giardini storici di Villa Strozzi (il Pecorile), Villa Torre Alpina, Mulino del Saetti. Esposizione di Ignazio Fresu, Gustavo Maestre, Cinzio Cavallarin, Alessandro Bianchi, Paolo Amerini, Riccardo Cocchi, coordinamento di Franco Bertini. Alle 16 “Disegnare con i colori naturali”, laboratorio per bambini a cura di Sara Rossini, alla sede della Proloco di Montepiano (iscrizioni 0574 959031). Alle 16.30 “Fare comunità: arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta”, presentazione del progetto di Land Art dedicato nel giardino della Casa del Mulino Saetti con concerto conclusivo di Don Hilario & Niña del Monte. Alle 18.30 dal piazzale degli Alpini Passeggiata notturna a Luciana, alla Festa Medievale (anche domenica), rientro con torce in notturna (prenotazione obbligatoria https://www.viadellalanaedellaseta.com/festa). Sempre sabato 24 giugno alle 21.30 al parco del Poggetto la Proloco di Montepiano organizza anche il concerto de La combriccola del Blasco, Vasco Rossi tribute band (prenotazioni 376 1770739). Domenica 25 giugno a Montepiano per tutto il giorno ci sarà il mercatino agricolo al parco del Poggetto, con sfilata di trattori. Alle 9 la passeggiata "Dalla bracciatella allo zuccherino" - Le tradizioni di Montepiano sulla via delle pensioni e degli alberghi in collaborazione con la Fondazione CDSE, con il concerto, presso le Suore Carmelitane di S. Teresa (ex pensione Bologna) di Destination Trio (prenotazione obbligatoria https://www.viadellalanaedellaseta.com/festa). Alle 16.30 Centro Pecci Books Festival, passeggiata letteraria con Mauro Garofalo, in collaborazione con Pecci Books Festival e Abòca Edizioni. Al termine concerto conclusivo di Maver Acoustic Trio. Dalle 19 "I sapori e i profumi della montagna", a cura di Pro Loco Montepiano con la collaborazione del Caffè Leonardo (prenotazioni 0574 959031). Sabato 24 giugno e domenica 25 giugno dalle 17 si può partecipare alla XIV edizione della Festa Medievale di Luciana. Un salto nel 1100 nel borgo di "Case Marchi" con figuranti, giocolieri, musicanti, artisti, artigiani e antichi mestieri. Taverne e Hostarie metteranno in tavola piatti tipici del tempo, i Li Nadari Giullari, Antichi Popoli e Guardiani dell'Oca si esibiranno in spettacoli itineranti per le vie del borgo, il gruppo folk Winegrapes in brani propri e pezzi della tradizione folk europea e i Magaria daranno spettacolo con la danza aerea e giocoleria di fuoco (info 392 0589291). Sabato 24 e domenica 25 giugno torna anche Vernio Comics in due distinti spazi, al Museo Mumat e al parco dell’Albereta di Vernio. La seconda edizione della fiera dedicata al mondo dei fumetti del cosplay e dei videogiochi è promossa dal Centro Commerciale Vivere Vernio in collaborazione con l’associazione culturale Azione Cosplay Prato. Crescono gli spazi e ci sono anche delle novità, per la partecipazione del fumettista Giulio Zeloni, affermato a livello internazionale ma originario di Vernio, che realizzerà un murales di 20 metri su una parete dell’ex Meucci. E poi la gara Cosplay, il K-Pop Invasion, esibizione di danza a ritmo di musica coreana, il concerto delle Alabarde spaziali e la Pirate Bay Bande (programma completo sui canali Social di Vernio Comics e del Centro commerciale naturale Vivere Vernio). Maurizio Costanzo