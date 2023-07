Vernio, torna la festa della Misericordia al parco dell’Albereta

Vernio (Prato), 27 luglio 2023 - Torna la festa della Misericordia di Vernio al parco dell’Albereta. Tutto pronto dunque per una delle iniziative più amate dell’estate valbisentina, con un importante scopo benefico: il ricavato servirà ad acquistare un’ambulanza. Da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, tutti i giorni, ogni sera, sarà possibile gustare i piatti tipici preparati dai confratelli e dalle consorelle della Confraternita guidata dalla presidente Laila Minelli. Come ogni anno, al fresco del grande parco sul fiume Bisenzio a Mercatale, si potranno ordinare tortelli di patate, cinghiale, grigliate miste e pizze preparate nel forno a legna.

Non mancheranno le ciambelline fritte, ormai una tradizione, e la possibilità di fare un aperitivo al cocktail bar. Inoltre, tutte le sere ci saranno musica con orchestra dal vivo e la fiera di beneficenza a sostegno della parrocchia di San Quirico. Alla festa della Misericordia di Vernio sono coinvolti settanta volontari che a turno si impegneranno in cucina e ai tavoli. Il ricavato servirà per acquistare una nuova ambulanza per il servizio di emergenza urgenza 118. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Vernio ed è realizzata in collaborazione con il Gruppo donatori di sangue della Fratres.