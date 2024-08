Settembre a Prato, sul palco torna Cristina D'Avena

Prato, 30 agosto 2024 - Cristina D'Avena, 'La Combriccola del Blasco', Alex Neri dal Tenax. Questi sono solo alcuni dei nomi che animeranno la seconda settimana del 'Settembre a Prato', in scena tutte le sere in piazza del Mercato Nuovo a partire da mercoledì 4 settembre. I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle ore 21.30. Ad aprire la settimana del 9 settembre sarà lo 'School Rock Show', con nove delle sue migliori band insieme ad ospiti a sorpresa nel corso della serata. Martedì 10, invece, sarà la volta delle ragazze e dei ragazzi del 'Circo Nero – Carnival Edition', con uno show musicale in maschera che promette grandi emozioni.

“Il loro – sottolinea Paolo Sax, titolare della 'Music Staff' che organizzerà gli eventi del 'Settembre a Prato' – è uno show potente, ricco di adrenalina, ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Il Circo Nero saprà coinvolgere a dovere tutti i componenti del pubblico”. Mercoledì 11 settembre spazio al metal, con la serata 'Metal Society': sul palco si alterneranno cinque band (Mhela, Masarra, Agata, Fall as Leap, Funeral In Furs) pronte a dare spettacolo e a demolire le convenzioni musicali. Rock protagonista il giorno dopo: le note del leggendario Vasco Rossi saranno al centro della serata di giovedì 12 settembre. Sul palco di piazza del Mercato Nuovo si esibirà 'La Combriccola del Blasco', storica tribute band con alle spalle migliaia di concerti e performance dedicate al rocker emiliano.

Il fine settimana sarà un crescendo di emozioni: venerdì 13 settembre, direttamente dal Tenax di Firenze, Alex Neri farà ballare la folla con il suo dj-set ad alto contenuto adrenalinico. Sabato sarà la volta di una delle guest-star di Settembre a Prato: sul palco salirà Cristina D'Avena, che porterà a Prato il suo mondo di sigle dei cartoni animati che hanno fatto crescere e sognare intere generazioni di giovani. “Sarà una serata indimenticabile – commenta Paolo Sax –, Cristina D'Avena non necessita di presentazioni. Le sigle dei cartoni animati cantate da lei diventano qualcosa di magico e ognuno di noi le ricorda come pezzi del proprio cuore”.

Domenica 15 settembre, infine, appuntamento col 'Mamamia Tour': l'energia e la musica dello storico locale di Torre del Lago sbarcano a Prato per una serata di ballo, musica e trasgressione. 'Settembre a Prato' non è solo musica: ogni sera dalle 19, prima di ogni concerto gratuito, la piazza sarà aperta con tante attrazioni: street food, birre alla spina, gonfiabili, giochi per bambini e mercatini di vario genere. Gli eventi, gli orari e le eventuali variazioni di programma saranno comunicati anche online, sui profili Instagram e Facebook 'Settembrepratese'.