Rocca Cerbaia, trekking sotto le stelle nel segno di Dante

Cantagallo (Prato), 22 luglio 2024 – Trekking di ispirazione dantesca alla volta della Rocca Cerbaia. L'appuntamento è sabato 27 luglio a cura del Comune di Cantagallo e della Fondazione CDSE. “…Uscimmo a riveder le stelle” è infatti l’esperienza da compiere a piedi che comprende visita guidata e osservazione del cielo estivo. La Rocca Cerbaia, infatti, si può raggiungere solo a piedi e l’appuntamento prevede la possibilità di farlo in autonomia o con una guida ambientale. Per chi desidera compiere il percorso con la guida il ritrovo è presso il ponte di Cerbaia a Carmignanello alle 18.30 (contributo 10 euro per gli adulti, gratis per bambini sotto i 12 anni). Per chi invece preferisce arrivare alla Rocca in autonomia, lo può fare da Montecuccoli (sentiero Cai 448, andata e ritorno 7 Km con 250 metri di dislivello) oppure da Carmignanello, ponte di Cerbaia (sentiero di Dante Cai 448, andata e ritorno 5 Kim dislivello 200 metri, difficoltà media). In ogni caso è richiesta abitudine al cammino, scarpe con suola scolpita, acqua (almeno un litro e mezzo), repellente per gli insetti, torcia. Alle 20 è prevista una cena al sacco in autonomia (consigliata una coperta per stendersi sul prato). Alle 20.30 “Rocca Cerbaia tra arte e misteri”. Visite guidate con Alessia Cecconi della Fondazione Cdse (gratuita) con il racconto della storia della Rocca, delle leggende dantesche e di quelle legate alle stelle in epoca medievale. Alle 21.30 Osservazione del cielo estivo con l’associazione Polaris (gratuito). La conclusione dell'evento è prevista per le 23.00 Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it. Per informazioni: Ufficio Associato Cultura e Promozione 0574 931065-931264 (lun-ven 9-13) oppure [email protected]. Maurizio Costanzo