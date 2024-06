Prato, Legno in concerto al Narnali Festival

Prato, 13 giugno 2024 – Quaranta milioni di stream e un alone di mistero. Legno è il duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. E che venerdì 14 giugno approda allo spazio estivo Colibrì del Circolo Renzo Grassi di Prato, ospite del Narnali Festival. I Legno si presentano con il volto coperto da stravaganti scatole e si fanno chiamare Legno triste e Legno felice. Hanno all’attivo tre album e una sfilza di singoli d'alta classifica come “Affogare”, “Spaccotutto”, “Febbraio”. La loro musica attinge all’itpop, al cantautorato e all’indie. Tornano nella loro Toscana sull’onda dell’ultimo disco “Lato B” e, soprattutto, del nuovo singolo “Sarà bellissimo“ realizzato con Ivana Spagna, una hit estiva e spensierata che sembra uscita da un vecchio jukebox. “Collaborare con la regina degli anni ’80 – spiegano i Legno – è stata una grande soddisfazione, ci ha colpito molto a livello umano, è una persona fantastica con cui siamo entrati subito in sintonia. Siamo molto felici di questo pezzo, sicuramente ‘Sarà Bellissimo’”. Biglietto 10 euro, prevendite circuito Xceed. Concerto più cena dalle ore 19 con tre menù etnici sfiziosi: siciliano, greco e orientale (prenotazione tavoli: form.jotform.com/241324132906347). Evento nell’ambito del Narnali Festival: cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi, nel ricordo di Francesco Nuti, a un anno dalla scomparsa, nel circolo pratese dell’attore e regista. Prossimi appuntamenti: il match Italia-Albania su grande schermo (sabato 15) e lo spettacolo dell’attore comico Marco Della Noce domenica 16. Maurizio Costanzo