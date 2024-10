Prato, le iniziative nelle biblioteche comunali: giochi in scatola e letture animate

Prato, 17 ottobre 2024 - Sempre tante le iniziative del sabato per famiglie, bambine e bambini nelle biblioteche comunali della città, che animano la rassegna "Un Autunno da sfogliare". "Leggiamo insieme di…" è questo il titolo del ciclo di incontri gratuiti per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni che fa tappa ogni sabato mattina nelle Biblioteche comunali Ovest, Nord Peppino Impastato e di Casale Antonio Bruni. Sabato 19 ottobre alle 10.30 in tutte e tre le biblioteche i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi all’insegna del fascino dell’ascolto e della creatività per vivere insieme tutta la magia del libro. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per tutti gli incontri. Per ciascun bambino o bambina è necessaria la presenza di un accompagnatore.

Sempre sabato 19 ottobre dalle 14 alle 19 alla Biblioteca Nord Peppino Impastato arriva "Bibliogame": per adulti, ragazze e ragazzi dagli 8 anni in su, un pomeriggio di appassionanti giochi in scatola per ogni gusto con l’associazione Ludissea 42. Nell’occasione, apertura straordinaria della biblioteca dalle 14 alle 19. Ed è sempre possibile partecipare a "Biblioteca con delitto" che quest’anno coinvolge il pubblico di tutte e tre le Biblioteche Ovest, Nord e di Casale: si cercano aspiranti detective per risolvere un caso davvero misterioso scritto per l’occasione da Luca Martinelli. È possibile ritirare la trama del giallo nelle singole biblioteche oppure via mail. In palio tre buoni da 50 euro per l’acquisto di libri nella Libreria Giunti al punto, sorteggiati tra tutti coloro che riusciranno a sciogliere l’enigma. Tutte le attività sono gratuite. Il programma completo delle iniziative è consultabile online nella sezione Eventi del sito web della Biblioteca Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it