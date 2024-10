Prato, al Garibaldi Milleventi va in scena 'Bruna è la notte'

Prato, 15 ottobre 2024 - Il 17 ottobre alle ore 21 al Garibaldi Milleventi va in scena Bruna è la notte, spettacolo a cavallo tra musica, canzoni e poesia. Un inno alla toscanità più autentica firmato da Alessandro Riccio e Alberto Becucci. In un mondo fatto di “Like” e di ricerca ossessiva di consensi, un personaggio come Bruna stona. Stona il suo aspetto poco rassicurante, la sua voce roca, la sua sigaretta sempre accesa. Perché a lei non interessa piacere, né essere simpatica. Ma è proprio per questo che tutti la amano.

Cantante di serie B, ha passato la propria gioventù fra balere della Versilia, conosce barzellette sconce e versi della Merini a memoria che sciorina una dietro l’altra, come se fossero parte della stessa frase. E canta. Canzoni mai sentite, bellissime. Così tanto belle da chiedersi: “come è possibile che non l’abbia mai sentite?”.

Accompagnata al pianoforte e fisarmonica da Franchino, fedele musicista, Bruna porta il pubblico dalla risata grassa alla lacrima dura nel giro di istanti. Come solo le grandi anime sanno fare. Dal lontano 26 novembre 2014 si è creando quindi un vero e proprio fenomeno che, nato in sordina nel seminterrato del circolino Arci di Pian del Mugnone, è riuscito, con il solo apporto della sua forza emotiva, a portare a teatro più di 20.000 spettatori. Venerdì 18 ottobre, alle ore 21 sempre al Garibaldi Milleventi in scena Le mille e una Bruna di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Bruna e Franchino, una vecchia cantante dal passato turbolento e il suo timido e riservato pianista, in un concerto teatrale che è un omaggio alla fiorentinità più genuina, tra canzoni e poesia. Questo è “Le mille e una Bruna”, lo spettacolo di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci, che ha debuttato a novembre 2021 con ben 7 repliche sold out e che ritorna a grande richiesta. È il secondo capitolo della storia di Bruna iniziata nel 2014 con il primo spettacolo andato in scena ininterrottamente, trovando sempre occhi curiosi pronti a stupirsi di fronte a questa donna inusuale, dal passato fosco e pesante.

“Le mille e una Bruna” è stato pensato dopo le tante richieste del pubblico di sapere di più di Bruna, di cosa pensa, di dove abita, di come conduce la propria esistenza. Un impresario è interessato alla Signora di San Frediano, vuole scritturarla per degli spettacoli. Riuscirà la debordante Bruna a contenere la sua vitalità esplosiva e a non spaventarlo troppo? E sarà vero che un tempo calcava, da vera diva, gli scintillanti palchi della Versilia, e che usciva con Domenico Modugno e cantava con Aretha Franklin? Una commedia lirica e sboccata, amara e leggera, un viaggio nella turbinosa vita di una donna che incarna lo spirito popolare tra barzellette e versi immortali, piena di semplicità e saggezza ma soprattutto di musica, dai Platters a Gabriella Ferri.

