Prato Film Festival al via con Alessandro Benvenuti nel segno della commedia

Prato, 8 aprile 2024 – Tutto pronto per il Prato Film Festival. Martedì 9 aprile al via la prima delle cinque giornate della manifestazione diretta da Romeo Conte e Jacopo Bucciantini, con una partenza nel segno della commedia. Guest star il regista e attore Alessandro Benvenuti, ormai di casa a Prato, dove è da sempre ricordato con affetto per i suoi trascorsi nei Giancattivi, assieme ad Athina Cenci e Francesco Nuti, con cui nel 1981 girò Ad ovest di Paperino, uno dei tanti successi di una lunga carriera tra cinema e teatro, ricca di riconoscimenti, che ancora oggi lo porta in tour sui palchi di tutta Italia. L’omaggio a Benvenuti parte alle 17 al Teatro Francesco Nuti di Manifatture Digitali Cinema, con la proiezione del suo lungometraggio Zitti e mosca, e prosegue al Garibaldi Milleventi a partire dalle ore 20.30 con Benvenuti in casa Gori, diventato nel tempo un classico della commedia italiana. La serata, condotta dal giornalista e critico cinematografico Federico Berti, prevede, oltre a quella di Alessandro Benvenuti, anche la presenza dello sceneggiatore Ugo Chiti (partner di lungo corso di Benvenuti, con cui ha condiviso tanti progetti, tra cui proprio Zitti e mosca e Benvenuti in casa Gori), e di Barbara Enrichi, già vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista de Il Ciclone, e interprete di tanti successi tra cinema, teatro e televisione. Sul palco anche Adamo Dionisi, interprete del recente Enea di Pietro Castellitto, tra i protagonisti di Romeo e Giulietta? di Vanessa Cremaschi, cortometraggio in gara nella sezione Young World. Completa il parterre degli ospiti l’attore Giorgio Colangeli, padrino di questa edizione del Prato Film Festival, protagonista di una carriera di cinquant’anni tra cinema, teatro e televisione culminata nel successo di C’è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi, campione d’incassi 2023 al box office italiano. La mattinata (dalle 10 alle 12) si apre con i cortometraggi della sezione Diritti Umani, proiettati al Teatro Gabriele D’Annunzio del Convitto Nazionale “Cicognini”, mentre quelli della sezione Young World saranno visibili presso la biblioteca del Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" dalle 15 alle 17. “È un onore ricevere un riconoscimento dal Prato Film Festival: è da un po’ che manco al cinema, e l’idea di essere qui con voi a questo festival e di condividere di nuovo i miei film con il pubblico mi riempie di tenerezza e gratitudine» commenta Benvenuti, e aggiunge: «Prato per me non è solo una delle tante città in cui sono passato, ma è un luogo che mi è rimasto nel cuore. Ho cominciato a frequentarla in maniera più continuativa quando Francesco è entrato nei Giancattivi, e, quando ho girato qui Caino e Caino, ho potuto davvero scoprire Prato in tutto il suo potere di accoglienza, conoscendo tanti amici e collaboratori generosissimi e di grande cuore. Adesso, mentre sto preparando il mio spettacolo Lieto fine al Metastasio, mi rendo ancora di più conto che tornare qui è un po’ come tornare a casa, ad una casa a cui mi legano tanti bei ricordi”. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, il programma è consultabile sul sito www.pratofilmfestival.it. Maurizio Costanzo