Prato, con "EUforia" due giorni di eventi per la Festa d'Europa

Prato, 8 maggio 2024 - In occasione della Festa d’Europa del 9 maggio, Officina Giovani organizza per le giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio il festival EUforia – fai sentire la tua voce, dedicato alla promozione della partecipazione alle elezioni europee, alle opportunità di mobilità per i giovani e all’espressione artistica giovanile. Sono previste due giornate di eventi e iniziative multidisciplinari con laboratori, attività dedicate all'Europa, giochi in scatola e di ruolo, concerti e live painting. Tutte le attività sono ad ingresso libero.

Il 10 maggio, dalle 17, è in programma l'evento di restituzione dell'attività del PCTO portato avanti dai ragazzi Dagomari e del progetto EU 2024 di Eurodesk, "Gioca con l'Europa". Ci saranno una serie di giochi e iniziative per parlare di opportunità di mobilità all'estero e dell'importanza della partecipazione giovanile alle elezioni europee di giugno. Nella stessa giornata, i giovani partecipanti allo scambio giovanile Erasmus e Participating is already Winning realizzeranno dalle 19 in poi un laboratorio di serigrafia su tessuto con la possibilità di personalizzare magliette, shopper o altri oggetti in cotone chiaro. I ragazzi interessati a prenderne parte dovranno portare una maglietta bianca o di colore chiaro o altri oggetti sempre dai colori tenui e possibilmente in cotone da customizzare, troveranno tutti i materiali necessari in loco, oltre all'aiuto dei ragazzi esperti.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19 ci sarà l'apertura straordinaria del PGE – Informagiovani del Comune di Prato con un operatore a disposizione di tutti coloro che desiderano ricevere informazioni e orientamento su opportunità di lavoro, studio e formazione oltre a occasioni per l’estate, mobilità all’estero e tempo libero. Dalle 19 alle 23 sarà la volta di "Europa Ludens", serata dedicata ai giochi in scatola e di ruolo a cura dell’associazione "Più Prato". I partecipanti potranno scegliere tra tanti giochi, contare sull’aiuto di un ludotecario esperto ed incontrare altri giocatori. La festa prosegue con Hammershark dalle 19.30 con il live painting insieme a Kote,Luke, Nookse e Pig Boys e dalle 21 il Live hip hop con il concerto di PAX 0574 Giovane Veltro & Roen, Circolo Vizioso e Tyden e Dj set by Vitangeli. L’11 maggio alle 21 ci sarà Screw It: live music event, il concerto delle band di giovanissimi musicisti Death Cup, Drvn, Ejent, Alysei. A seguire Dj set.

Tutte le attività sono ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione. Per informazioni: 0574 1836753/7705. L'iniziativa rientra tra le attività che Officina Giovani – Uff. Politiche Giovanili del Comune di Prato porta avanti come Punto Locale Eurodesk e nell'ambito del progetto EU 2024 di Eurodesk Brussels per la promozione della partecipazione giovanile alle elezioni europee. Per maggiori informazioni: https://portalegiovani.prato.it/euforia