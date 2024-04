Prato, ecco le celebrazioni per il 79° anniversario della Liberazione d'Italia

Prato, 22 aprile 2024 - Giovedì 25 aprile si celebra il 79° anniversario della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e la caduta del regime fascista. Anche quest'anno sono molti gli eventi in programma organizzati dal comune di Prato insieme a Provincia di Prato, Museo della Deportazione e Resistenza, Anpi, Aned, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Arci, Cgil Prato, Spi-Cgil, e Uil. Questa sera, lunedì 22 aprile alle 21, al cinema Eden verrà proiettato il film di Roberto Rossellini "Roma città aperta". Martedì 23 aprile alle 18 nella sala Biagi del Palazzo della Provincia ci terrò un incontro di approfondimento dal titolo "Per la Libertà - La Resistenza nel fumetto", curato dallo storico del fumetto e saggista Pier Luigi Gaspa e promosso da Anpi provinciale Prato. Mercoledì 24 aprile, alle 21, al teatro Metastasio verrà inscenato lo spettacolo ideato da Riccardo Nencini "Il corpo. Primo studio", dedicato al centenario dell'uccisione di Giacomo Matteotti. Un evento nell'evento, promosso da Anpi provinciale Prato, Spi-Cgil e Cgil Prato.

Nel giorno dell'anniversario, giovedì 25 aprile, alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta" in ricordo della Liberazione della città, a seguire da piazza del Comune partirà una delegazione comunale per la deposizione delle 28 corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi presenti sul territorio. Alle 9.30 si svolgerà la Messa di suffragio nella Cattedrale di Santo Stefano. Al termine della celebrazione, alle 10.30, partirà da piazza del Duomo un corteo lungo le strade cittadine per raggiungere alle 10.50 piazza Santa Maria delle Carceri, dove ci sarà l'Alzabandiera solenne e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti alla presenza del prefetto e del sindaco di Prato. Il corteo ripartirà per piazza del Comune, dove si terrà la manifestazione civile con gli interventi ufficiali della presidente Anpi Prato Angela Riviello e del sindaco. Alle 16.30 in piazza Santa Maria delle Carceri è prevista la cerimonia di Ammainabandiera e per concludere alle 17 nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale ci sarà il concerto per la Festa della Liberazione a cura del Concerto cittadino Edoardo Chiti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Sempre nel giorno dell'anniversario, giovedì 25 aprile, ci sarà l'apertura straordinaria del Museo della Deportazione e Resistenza dalle 10 alle 19 con visite guidate dalle 11 alle 16. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria. Altro evento per la Festa della Liberazione del 25 aprile è il "Pranzo Partigiano" al Circolo Arci Risaliti di San Giusto organizzato da Anpi Prato. Necessaria la prenotazione. Lunedì 29 aprile alle 21 al Cinema Eden ci sarà la proiezione del film di Ettore Scola "Una giornata particolare", promosso dal Comune di Prato. A conclusione di questo ciclo di eventi, sabato 4 maggio alle ore 18 ci sarà la lettura del libro di Benedetta Tobagi "La Resistenza delle donne" accompagnata da intermezzi musicali. L'evento è promosso da Anpi provinciale Prato. Luogo in fase di definizione, per maggiori dettagli http://www.anpiprato.it/.