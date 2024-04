Prato, alla Lazzerini ecco Willy Guasti e la mostra di Andrea Biancalani

Prato, 24 aprile 2024 - Dopo il successo delle iniziative per la Giornata mondiale del libro 2024, la Lazzerini prosegue nel fine settimana con le sue attività culturali. Venerdì 26 aprile alle 18.30 nella sala conferenze della biblioteca torna il ciclo Incontri con autrici e autori organizzato in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista di questo nuovo incontro sarà lo scrittore Willy Guasti, autore del libro dal titolo "Dinosauri eccellenti. Da Ciro a Sophie, storie di celebrità estinte", pubblicato da Gribaudo. Dal creatore del canale di divulgazione Zoosparkle, con 100.000 follower su Instagram, un libro che racconta le storie di “dinosauri famosi” in modo fresco e avvincente. Dialoga con l’autore Clarissa Ciabatti.

Sabato 27 aprile alle 17 sarà invece inaugurata la mostra fotografica di Andrea Biancalani dal titolo "Mineros", con presentazione di Filippo Polenchi. L’esposizione fotografica raccoglie una serie di 12 grandi ritratti fotografici di minatori delle miniere di Asientos, nel Messico nord occidentale. Altre foto di formato ridotto descrivono il contesto ambientale: il paese, il territorio, gli scavi minerari. L’attività mineraria caratterizza la regione da secoli; scavi e piccole miniere abbandonate sono sparse per chilometri su di un territorio aspro e semidesertico. Il lavoro di scavo, se prima si sviluppava con tunnel sotterranei, adesso è a cielo aperto e ha un forte impatto sull’ambiente circostante. La mostra sarà visitabile lungo la Galleria espositiva della Lazzerini fino al 24 maggio durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca. L'ingresso sarà libero.