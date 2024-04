Prato, Elena Bucci inaugura le performance al museo di Palazzo Pretorio

Prato, 13 aprile 2024 - Il Museo di Palazzo Pretorio continua il suo percorso di contaminazione con la creatività contemporanea e ospita il progetto 'La scena del Pretorio - La reinvenzione performativa' (2014-2024), a cura della storica del teatro Teresa Megale: una trilogia di azioni performative che intendono ripensare gli spazi architettonici del museo e ridefinire la percezione del suo patrimonio artistico. Protagonista del primo appuntamento, il 15 aprile, l'attrice, regista e drammaturga Elena Bucci che - nella nuova sala espositiva del museo Dai depositi al museo: dipinti del Quattrocento e del Cinquecento, appena inaugurata in occasione dei dieci anni dalla riapertura del Museo di Palazzo Pretorio - con La bottega delle storie metterà in dialogo il ritrovato patrimonio con una performance site specific, durante la quale le preziose scoperte vengono ricondotte alle pratiche artistiche della città e all’inedita spazialità che le accoglie. «Nella magia sospesa delle sale di Palazzo Pretorio guardo le opere con l’aiuto del teatro e mi sembra di poter varcare i secoli, vederle muoversi e parlare» spiega Elena Bucci. «Mi trovo nell’animata agitazione delle strade e delle piazze delle città di un tempo, disseminate di botteghe d’arte, tra artisti famosi e anonimi maestri, tra schizzi, disegni, pitture, un luogo dove tutti possono respirare nella vita quotidiana l’energia della creazione traendone gioia, mistero e nutrimento. Si sveglia la nostalgia di una città ideale dove tutti possano praticare con piacere il proprio mestiere. Dalle opere ci guardano donne, uomini, ragazzi dei quali i maghi delle botteghe hanno colto spirito e anima traducendolo in arte. Lo spazio vibra, le storie esplodono, le vite si raccontano e ci aiutano a capire dove siamo e dove davvero vorremo andare. Basta ascoltare e si parte in viaggio nel tempo, nello spazio, dentro di sé. È il miracolo dell’arte che vince, a suo modo, quasi per gioco, anche la morte». Le performance sono due: la prima alle ore 19, la seconda alle ore 20.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito del Museo di Palazzo Pretorio, chiamare al numero 0574 1837859, o scrivere a [email protected]. Gli altri due appuntamenti del progetto La scena del Pretorio - La reinvenzione performativa (2014-2024), vedranno protagonisti il ballerino, coreografo e artista Virgilio Sieni il 15 maggio e la compagnia teatrale Binario di scambio il 30 maggio. Maurizio Costanzo